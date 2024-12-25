Выбитые стекла и густой дым: как выглядит ТЦ во Владикавказе после взрыва

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Опубликовано видео тушения пожара в ТЦ во Владикавказе после взрыва

Пресс-служба МЧС РФ разместила видео, где показано здание торгового центра «Алания Молл» во Владикавказе после взрыва.

Утром в среду в здании ТЦ «Алания Молл» прогремел мощный взрыв. Затем начался пожар.

На видео показано, что на фасаде торгового центра выбиты стекла, они валяются рядом на асфальте. Также от здания поднимает густой дым.

При взрыве погиб один человек, пострадали 13. Огонь охватил площадь порядка 800 «квадратов», горят 3 этаж и крыша.