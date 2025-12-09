Выбило окна в машинах: взрывной салют напугал жителей Солнечногорска

Неизвестные устроили праздничный салют в Солнечногорске, но что-то пошло не так — вместо фейерверка раздались взрывы. В результате пострадали несколько автомобилей, сообщает «Подъем» .

Компания запускала салют, но в процессе раздался мощный взрыв. Его услышали жители соседних домов, которые не поняли, что происходит, и насмерть перепугались.

Ситуация обострилась из-за того, что фейерверки поднялись в воздух с задержкой. Многие люди, услышавшие взрыв, стали строить тревожные теории о причинах происходящего.

В итоге потом все же выяснилось, что это был салют. Однако в процессе его запуска что-то пошло не так, из-за чего и прогремел взрыв. Он повредил стекла у нескольких автомобилей.

Сейчас правоохранители ищут людей, запустивших опасные фейерверки.

Ранее 12-летний подросток в Москве подорвался на петарде. Она взорвалась прямо у мальчика в руках.

