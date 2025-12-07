Бомбануло в руках: 12-летний подросток в Москве подорвался на петарде
Фото - © Медиасток.рф
На востоке Москвы 12-летний подросток пострадал из-за взрыва петарды, сообщает 112.
По информации источника, она взорвалась прямо у мальчика в руках. Как выяснилось, петарду ему дал друг.
У ребенка ожог третьей степени и травма в области грудной клетки и верхних конечностей. Медики работают на месте происшествия.
