Бомбануло в руках: 12-летний подросток в Москве подорвался на петарде

сегодня в 20:51

По информации источника, она взорвалась прямо у мальчика в руках. Как выяснилось, петарду ему дал друг.

У ребенка ожог третьей степени и травма в области грудной клетки и верхних конечностей. Медики работают на месте происшествия.

