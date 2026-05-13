В Дмитровском округе модернизируют водоснабжение ЖК «Мечта»

Инфраструктуру водоснабжения и очистки стоков развивают в жилом комплексе «Мечта» в селе Озерецкое Дмитровского округа. Здесь действует водозаборный узел с системой безреагентной очистки и ультрафиолетового обеззараживания, а также собственные очистные сооружения, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В ЖК «Мечта» обеспечивают жителей артезианской водой из двух скважин глубиной 190 метров. Водозаборный узел оснащен двумя подземными резервуарами общим объемом 800 кубометров, насосными станциями и современной системой фильтрации. Проектная мощность объекта составляет 4 500 кубометров в сутки. Сейчас работает первая очередь на 1 500 кубометров в сутки, вторая очередь аналогичной мощности подготовлена к запуску.

Вода из скважин соответствует требованиям СанПиН за исключением повышенного содержания растворенного железа. На станции применяют безреагентную очистку, которая снижает концентрацию железа до 0,1–0,12 мг на кубический дециметр при нормативе 0,3 мг. Финальный этап — обеззараживание ультрафиолетом, что обеспечивает бактериальную безопасность без изменения вкуса и запаха воды.

В комплексе также работают собственные очистные сооружения мощностью 1 500 кубометров стоков в сутки. После механической, биологической и тонкой фильтрации вода проходит ультрафиолетовое обеззараживание и сбрасывается в реку Волгуша. Станция получила официальное разрешение на сброс, что подтверждает соответствие очищенной воды экологическим нормативам.

Жилой комплекс расположен в 23 километрах от Москвы по Ленинградскому или Дмитровскому шоссе. Здесь построены малоэтажные дома, работают детские сады и школы, открыты магазины, кафе и бытовые сервисы, действует парк «Андрейка» со спортивными площадками и уличной сценой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.