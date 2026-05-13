В Подмосковье выплатят 100 тысяч рублей за два стобалльных ЕГЭ

Выплаты выпускникам и педагогам за высокие результаты ЕГЭ сохраняются в Московской области в 2026 году. Школьники, набравшие 100 баллов по двум и более предметам, получают по 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Основной период ЕГЭ стартует 1 июня и продлится до 9 июля. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов напомнил, что в регионе действуют меры поощрения для выпускников и учителей за выдающиеся результаты итоговой аттестации. Дополнительный период экзаменов пройдет с 4 по 25 сентября — для тех, кто не сдал обязательные предметы в основной срок.

«В Подмосковье предусмотрены серьезные стимулы для самых талантливых и трудолюбивых. Выпускники, сдавшие на 100 баллов сразу два и более предмета, получают единовременно 100 тысяч рублей», — рассказал Игорь Брынцалов.

Отдельная поддержка предусмотрена для педагогов. Учителям, подготовившим двух и более стобалльников, выплачивают по 150 тысяч рублей.

По словам председателя Мособлдумы, в прошлом году 31 выпускник региона набрал 100 баллов по двум и более предметам. Два школьника получили по 300 баллов, еще 29 — по 200 баллов. Брынцалов отметил, что такие результаты подтверждают высокий уровень образования в Московской области. С 2021 года в рамках Народной программы «Единой России» в регионе построили 168 школ и провели капитальный ремонт 342 школ и детских садов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе действует разная поддержка учителей. Есть гранты за достижения, различные выплаты.

«Учитель не платит за аренду (жилья — ред.) в наших муниципалитетах, у нас уже порядка 10 лет действует специальная программа социальной ипотеки», — добавил Воробьев.