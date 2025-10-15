Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 7,5 километра

Утром в среду вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 7,5 километра над уровнем моря, сообщается в Telegram-канале Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«В 09:10 (по камчатскому времени, 00.10 — мск — прим. ред.) эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на 7.5 километров над уровнем моря», –говорится в сообщении.

Пепловый шлейф протянулся на 80 км в северо-северо-восточном направлении от исполина. Для вулкана установлен авиационный цветовой код опасности «оранжевый».

Отмечается, что активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок.

30 июля на Камчатке произошло самое сильное за последние 73 года землетрясение, из-за чего вновь начал извергаться вулкан Ключевская сопка.

Ранее на Камчатке зафиксировали более 50 афтершоков — подземных толчков, которые слабее основного землетрясения. Сила этих толчков варьировалась от 2 до 4 баллов.

