Вучич раскрыл подробности неудачного подрыва газопровода в Сербии

Взрывчатку в двух рюкзаках нашли у газопровода в Сербии

Взрывчатка у трубопровода из Сербии в Венгрию, по которой поставляется российский газ, была обнаружена в двух больших рюкзаках. Ее обнаружили на севере государства, рассказал президент страны Александр Вучич во время разговора с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, сообщает РИА Новости .

Взрывчатку нашли в автономном крае Воеводина. Детонаторы лежали рядом с магистралью, доставляющей газ из «Турецкого потока» в Сербию и Венгрию.

Орбан отметил, что 5 апреля созовет заседание совета обороны. Оно будет экстренным.

Ранее сообщалось, что сербские силовики нашли детонаторы и взрывчатку. С помощью них должны были задействовать заряд.

