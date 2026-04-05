Вучич раскрыл подробности неудачного подрыва газопровода в Сербии
Взрывчатку в двух рюкзаках нашли у газопровода в Сербии
Взрывчатка у трубопровода из Сербии в Венгрию, по которой поставляется российский газ, была обнаружена в двух больших рюкзаках. Ее обнаружили на севере государства, рассказал президент страны Александр Вучич во время разговора с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, сообщает РИА Новости.
Взрывчатку нашли в автономном крае Воеводина. Детонаторы лежали рядом с магистралью, доставляющей газ из «Турецкого потока» в Сербию и Венгрию.
Орбан отметил, что 5 апреля созовет заседание совета обороны. Оно будет экстренным.
Ранее сообщалось, что сербские силовики нашли детонаторы и взрывчатку. С помощью них должны были задействовать заряд.
