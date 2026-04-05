В Сербии чуть не взорвали газопровод из России

Вучич пожаловался Орбану на найденную взрывчатку у газопровода из России

Сербский президент Александр Вучич рассказал венгерскому премьер-министру Виктору Орбану о найденной бомбе неподалеку от трубопровода между государствами. По нему идет российский газ, сообщает РИА Новости .

Сербские поисковые подразделения обнаружили взрывчатку и детонаторы. С помощью них должен был активироваться заряд.

Ранее Вучич допустил, что третья мировая война уже идет. Предотвратить ее якобы будет трудно.

Сербский президент отметил, что страны уже сражаются за газ, редкие металлы и нефть. Также они борются за иные ресурсы. При этом крупным странам необходимо признаться, что они не хотят прошлого порядка ООН.

