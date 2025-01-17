Вцепился зубами: охранник избил москвича за поедание колбасы в супермаркете

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В Москве охранник избил мужчину, который ел колбасу в торговом зале супермаркета

Охранник одного из магазинов торговой сети «Дикси» избил 50-летнего мужчину, который ел неоплаченную колбасу прямо в супермаркете. Пострадавшего госпитализировали, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Инцидент произошел в магазине на площади Победы. Охранник заметил, как мужчина вцепился зубами в колбасное изделие прямо в торговом зале и начал его поедать, после чего стал его избивать.

В результате драки пострадавшего госпитализировали с переломами ребер и сотрясением мозга. С охранником работают правоохранительные органы.

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