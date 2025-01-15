Второй случай стрельбы в школах России за сутки: пострадали четыре ребенка

В России произошел второй случай стрельбы в школах за сутки

В школе Еврейской автономной области произошла стрельба во время урока физкультуры. Мальчик стрелял по ученикам из пневматики, пострадали четыре ребенка. Мать стрелка покупала ему пистолет для защиты от собак, сообщает SHOT .

14 января класс катался на лыжах, и 13-летний мальчик решил показать своим приятелям пневматический пистолет. Семиклассник достал игрушку и начал беспорядочно стрелять, попав в четверых ребят в возрасте 13-15 лет. У пострадавших зафиксированы «небольшие травмы» от пуль.

Мать стрелявшего подростка заявила полиции, что купила сыну пневматику для защиты от уличных собак. На женщину составили протокол за неисполнение родительских обязанностей.

15 января стрельба произошла в школе в Рязани, где подросток с пневматическим пистолетом выстрелил в 14-летнего товарища. Пуля попала в затылок, пострадавшего госпитализировали с травмой головы.