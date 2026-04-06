Второй осужденный по делу «Крокус Сити Холла» попытался покончить с собой

Уже второй осужденный по делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» в понедельник попытался покончить с собой, сообщает Ura.ru .

Джабраил Аушев*, который находится в тюрьме «Красная Пресня», предпринял неудачную попытку суицида. Террориста спасли медики.

Мужчина был осужден на пожизненный срок за участие в незаконном обороте оружия и боеприпасов. Он и ранее пытался покончить с собой.

Также в понедельник умер 37-летний Якубджони Юсуфзоде*. Он покончил с собой в СИЗО «Матросская тишина». Врачи не смогли его спасти.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Стрельбу открыли четыре террориста. Погибли 149 человек, ранены 609.

* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

