Один из осужденных по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» покончил с собой
Фото - © РИА Новости
Осужденный по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» покончил с собой в СИЗО «Матросская тишина», сообщает «Осторожно, новости».
Ранее «112» писал, что врачи реанимировали и госпитализировали 37-летнего террориста.
Предварительно, речь о 37-летнем Якубджони Юсуфзоде*. Его признали виновным в финансовой поддержке исполнителей теракта.
Его нашли в камере изолятора без признаков жизни. На место приехал медработник, но он не смог спасти осужденного. ФСИН и следственные органы начали проверку по данному факту.
Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Стрельбу открыли четыре террориста. Погибли 149 человек, ранены 609.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.