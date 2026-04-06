Один из осужденных по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» покончил с собой

Осужденный по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» покончил с собой в СИЗО «Матросская тишина», сообщает «Осторожно, новости» .

Ранее «112» писал, что врачи реанимировали и госпитализировали 37-летнего террориста.

Предварительно, речь о 37-летнем Якубджони Юсуфзоде*. Его признали виновным в финансовой поддержке исполнителей теракта.

Его нашли в камере изолятора без признаков жизни. На место приехал медработник, но он не смог спасти осужденного. ФСИН и следственные органы начали проверку по данному факту.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Стрельбу открыли четыре террориста. Погибли 149 человек, ранены 609.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

