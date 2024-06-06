Второе уголовное дело возбудили после страшного ДТП с трамваем в Кемерове

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи со столкновением трамваев в Кемерове, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу кузбасского главка ведомства. Это уже второе расследование, начатое после крупного ДТП.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Для выяснения всех обстоятельств и причин аварии правоохранители назначили судебные экспертизы.

Ранее в следственном управлении Следкома по Кемеровской области также заявили, что по факту аварии с трамваями в областной столице возбуждено уголовное дело.

Следователи считают, что утром 6 июня в Кемерове один из трамваев вышел на линию в неисправном состоянии. В ходе движения транспорт угодил в другой трамвай: в результате аварии погиб один человек и более 100 людей пострадали.