ВСУ заминировали дорогу в Белгородской области

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На сброшенной с беспилотника мине ВСУ подорвался автомобиль под Белгородом

На сброшенной с беспилотника мине ВСУ «Лепесток» подорвался автомобиль в приграничном районе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Происшествие случилось в районе села Красный Октябрь, никто не пострадал», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Оперативные службы перекрыли опасный участок дороги. Гладков призвал не посещать эту территорию.

Ранее в приграничном селе Петровка от атаки дрона-камикадзе на автомобиль пострадали два бойца самообороны.