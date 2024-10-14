ВСУ заминировали дорогу в Белгородской области
На сброшенной с беспилотника мине ВСУ подорвался автомобиль под Белгородом
На сброшенной с беспилотника мине ВСУ «Лепесток» подорвался автомобиль в приграничном районе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Происшествие случилось в районе села Красный Октябрь, никто не пострадал», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Оперативные службы перекрыли опасный участок дороги. Гладков призвал не посещать эту территорию.
Ранее в приграничном селе Петровка от атаки дрона-камикадзе на автомобиль пострадали два бойца самообороны.