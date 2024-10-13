Два бойца самообороны пострадали при атаке дрона-камикадзе под Белгородом
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
В селе Петровка Белгородской области дрон-камикадзе атаковал движущуюся машину, пострадали два бойца самообороны, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Мужчины с баротравмами и различными осколочными ранениями самостоятельно обратились в Октябрьскую районную больницу», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что врачи оказали пострадавшим всю необходимую медпомощь. Для дальнейшего лечения мужчин переведут в областную клиническую больницу.
По словам главы области, информация о последствиях данной атаки беспилотников еще уточняется.
Ранее при обстреле ВСУ Белгородской области погиб один мирный житель. Еще 11 человек были ранены.