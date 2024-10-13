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Два бойца самообороны пострадали при атаке дрона-камикадзе под Белгородом

В селе Петровка Белгородской области дрон-камикадзе атаковал движущуюся машину, пострадали два бойца самообороны, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Мужчины с баротравмами и различными осколочными ранениями самостоятельно обратились в Октябрьскую районную больницу», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что врачи оказали пострадавшим всю необходимую медпомощь. Для дальнейшего лечения мужчин переведут в областную клиническую больницу.

По словам главы области, информация о последствиях данной атаки беспилотников еще уточняется.

Ранее при обстреле ВСУ Белгородской области погиб один мирный житель. Еще 11 человек были ранены.