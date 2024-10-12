При обстреле ВСУ Белгородской области погиб один мирный житель

В результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Белгородской области за сутки один человек погиб, еще 11 ранены, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Он выразил соболезнование близким и родным погибшего.

По словам Гладкова, в регионе продолжается работа, связанная с обеспечением безопасности населения. «Установили 350 контроллеров. В целом установлено более 6 тысяч контроллеров, которые позволяют во время ракетной опасности автоматически открыть двери подъездов, что дает возможность укрыться жителям, проходящим мимо», — отметил он.

Ранее система ПВО отбила атаку дронов ВСУ на Краснодарский край и Ростовскую область.