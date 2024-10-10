ПВО отбивала атаку дронов ВСУ на Краснодарский край и Ростовскую область
Рогов: ПВО работала под Краснодаром и Ростовом
Система ПВО отбила атаку дронов ВСУ на Краснодарский край и Ростовскую область, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Бандеровцы запускают БПЛА с временно оккупированной ими части Запорожской области. На данный момент нацисты запустили не менее 50-ти ударных дронов», — написал политик в своем Telegram-канале.
По словам Рогова, сбиты десятки беспилотных аппаратов ВСУ.
Официальных данных о пострадавших или разрушениях нет.