ВСУ впервые обстреляли Белгородскую область из немецкого танка Leopard-2

Вооруженные силы Украины впервые обстреляли Белгородскую область из немецкого танка Leopard-2, экипаж выпустил 15 снарядов 120-мм калибра по селу Новопетровка. Об этом сообщает Mash .

Как стало известно, украинские танкисты стреляли с окраин села Амбарное в Харьковской области. Примечательно, что позицию экипаж выбрал максимально дальнюю — 5,5 км от «цели». При этом эффективная дальность немецкого танка составляет всего 3,5 км.

Из-за этого ни один снаряд не попал по домам, обошлось без жертв и разрушений

Leopard 2 — немецкий основной боевой танк второго поколения. Страны НАТО регулярно заявляют о передаче «Леопардов» Украине в качестве военной помощи.