ВСУ ударили управляемой ракетой по порту Бердянска

сегодня в 12:14

Украинская армия атаковала управляемой ракетой порт Бердянска, в результате ЧП никто не пострадал, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Очаги возгорания, образовавшиеся в результате прилёта, погашены», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он отметил, что ракетная атака не оказала влияния на работоспособность порта.

Губернатор попросил местных жителей сохранять спокойствие. Он предупредил, что в городе работает ПВО, возможны повторные атаки ВСУ.

Также в конце октября Украина атаковала Бердянск дронами-камикадзе. Пострадали три человека.