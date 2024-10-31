Балицкий: 3 человека пострадали из-за атаки беспилотников ВСУ по Бердянску

сегодня в 10:06

Украинские войска атаковали Бердянск в Запорожской области с помощью беспилотников-камикадзе. Пострадали три человека, они получили травмы разной степени тяжести и находятся в медицинских учреждениях, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале .

Боевики ВСУ ударили по бердянскому порту и другой инфраструктуре города.

Дети не пострадали, так как в школах каникулы. В ближайшее время могут временно закрыть детсады и соцучреждения до того момента, пока ситуация не нормализуется, отметил Балицкий.

По его словам, ВСУ добавили в ударные дроны боеприпасы с огромным количеством поражающих элементов. Атаки на Бердянск пока продолжаются, работают средства ПВО.

Ранее сообщалось, что украинские войска ударили по городу беспилотниками, как минимум, шесть раз.