Атакуют дронами-камикадзе: морской порт Бердянска попал под удар ВСУ

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В Бердянске утром в четверг громко из-за атаки ВСУ. Под удары дронов-камикадзе попал морской порт, сообщил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов в своем Telegram-канале .

Украинские войска устроили массированную атаку боевыми дронами по Бердянску — их насчитали не менее 6. Этот город — ключевые морские ворота всей Запорожской области.

По воздушным целям наносят удары российские средства противовоздушной обороны.

Ранее российские войска уничтожили пункт, где в Запорожье проживали западные наемники. Около 60 человек были ранены, 20 — погибли.