ВС России поразили в Запорожье место дислокации иностранных наемников

сегодня в 22:18

По предварительной информации, более 60 получили ранения и около 20 погибли, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

По его словам, рядом с местом дислокации находился небольшой склад боеприпасов.

«На территории кинологического центра поселились бандеровцы и иностранные наемники. Велась подготовка и распределение по подразделениям для ведения штурмовых действий на запорожском направлении», — отметил он.

Ранее Минобороны сообщало, что российские войска освободили село Зоряное в ДНР. Украинских боевиков вытеснили из населенного пункта подразделения «Южной» группировки войск.