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Минобороны: ВС РФ взяли под контроль село Зоряное в ДНР

Солдаты ВС РФ из «Южной» группировки войск взяли под контроль село Зоряное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны России.

Были атакованы 59-я мотопехотная, 54-я механизированная, 10-я горно-штурмовая, 3-я бригады ВСУ и 119-я бригада теробороны. Поражения солдатам противника нанесены рядом с населенными пунктами Звановка, Константиновка, Никифоровка и Курахово в ДНР.

Российские войска отразили две украинские атаки. Также ликвидировали склад боеприпасов ВСУ.

Украинские войска за сутки утратили 830 солдат, две машины и две станции РЭБ «Анклав-Н» на южном направлении.

Ранее стало известно, что продвижение ВС РФ под Северском в ДНР замедлилось. В этом виноваты, в том числе дожди.