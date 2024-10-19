Из-за непогоды ВС РФ не используют беспилотники под Северском в ДНР

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Марочко: продвижение ВС РФ под Северском в ДНР замедлилось из-за дождей

Солдаты ВС РФ устраивают ожесточенные боестолкновения с противником под Северском в ДНР. Но непогода мешает им быстро продвигаться, рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, из-за дождей невозможно в полной мере применять беспилотники. Причем с этой проблемой сталкиваются и солдаты ВС РФ, и украинские.

«Это все немного ослабило темпы продвижения и наших войск», — считает Марочко.

Ранее сообщалось, что российская армия проводит штурм Часова Яра в ДНР. ВС РФ прорывается на фланге, чтобы захватить город в «клещи».