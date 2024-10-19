РВ: ВС РФ штурмуют Часов Яр и прорываются на фланге для захвата города в «клещи»

Российская армия проводит штурм Часова Яра в ДНР и прорывается на фланге, чтобы захватить город в «клещи». Столкновения идут в нескольких частях населенного пункта, сообщает Telegram-канал « Военкоры Русской Весны ».

Киевские военные аналитики согласны с информацией о том, что российские солдаты подошли к улице Серова в Жовтневом районе Часова Яра. Также ВС РФ пошли в атаку на улице Пивничная.

На юге Часова Яра российским солдатам удалось вклиниться на два с половиной километра вглубь украинской обороны. Рядом с каналом Северский Донецк-Донбасс военные ВС РФ хотят забрать у украинских войск ключевые укрытия до появления снега и грязи.

Ранее сообщалось о боях рядом с населенным пунктом Часов Яр в ДНР. В нем действует несколько бригад противника.