сегодня в 13:50

Населенный пункт Зоряное Первое в ДНР полностью освобожден от ВСУ

Российские военнослужащие из подразделения «Южной» группировки войск продолжили движение вглубь обороны Вооруженных сил Украины и освободили от их присутствия населенный пункт Зоряное Первое в Донецкой Народной Республике, сообщает пресс-служба Минобороны РФ .

Бойцы ВС РФ поразили формирования 22-й, 24-й, 30-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й штурмовой, 144-й пехотной бригад ВСУ в нескольких районах соприкосновения. Бои велись рядом с населенными пунктами Серебрянка, Часов Яр, Константиновка, Никаноровка, Краматорск, Северск, Ступочки, Предтечино, Белая Гора и Максимильяновка в ДНР.

Штурмовые группы 28-й механизированной, 56-й мотопехотной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии совершили 4 контратаки, но все их удалось отразить.

За последние сутки потери противника составили порядка 855 бойцов. Слаженными действиями военным удалось освободить от присутствия киевского режима населенный пункт Зоряное Первое, укрепить свои позиции и продолжить достигать цели, поставленные на СВО.

Противник также потерял за сутки три 122-мм гаубицы Д-30, 122-мм самоходную артустановку «Гвоздика», 155-мм САУ Panzerhaubitze 2000 немецкого производства и американское 105-мм орудие M119.