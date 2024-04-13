ВСУ ударили по зданию автовокзала в Луганске
Мирошник: ВСУ нанесли ракетный удар по автовокзалу в Луганске
Фото - © Žilvinas Ka/Unsplash.com
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что украинская сторона, предположительно, нанесла ракетный удар по району автовокзала в Луганске.
«По всей вероятности, ракета. В район городского автовокзала», — написал дипломат в своем Telegram-канале.
На опубликованных кадрах видно, как над жилыми квартами в небо поднимается облако от взрыва.
По его словам, всего жители слышали два прилета по городу. В заключении Мирончик призвал дождаться официальной информации о случившемся.
Ранее в районе города Кременная ВСУ обстреляли российских журналистов. Огонь открыли по съемочной группе «Вести Луганск». В результате атаки ВСУ ранения получили оператор и корреспондент.