Съемочную группу «Вести Луганск» обстреляли у Кременной, ранен журналист

Журналиста информагентства «Вести Луганск» ранили во время обстрела у Кременной

В районе луганского города Кременная (Северодонецкий район) ВСУ обстреляли российских журналистов. Огонь открыли по съемочной группе «Вести Луганск», сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник.

Судя по всему, журналисты подверглись обстрелу днем в среду, 10 апреля. В результате украинской атаки ранения получили оператор и корреспондент.

Оператор получил ранение в ногу, а журналист - контузию. Информации, из каких вооружений атаковали российскую съемочную группу, пока нет.

Все детали и обстоятельства случившегося выясняются.