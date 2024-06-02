ВСУ сбросили взрывное устройство в селе Дроновка Белгородской области

ВСУ атаковали село Дроновка в Грайворонском городском округе Белгородской области при помощи дрона. В результате сброса взрывного устройства пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Повреждения получила кровля частного жилого домовладения.

На месте происшествия находятся оперативные службы.

Ранее Минобороны России сообщило в Telegram-канале, что украинская сторона совершила очередную террористическую атаку по Белгородской области, на этот раз с использованием РСЗО «Ольха».