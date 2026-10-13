Во Владивостоке восстановили энергию после аварии на «Улиссе» из-за потопа

Во Владивостоке полностью восстановили электроснабжение — в 17:00 (10:00 мск) свет вернули по штатной схеме. До этого город несколько часов оставался без электричества из-за аварии на подстанции «Улисс»: информация об отключении поступила в центр управления в кризисных ситуациях в 11:20, сообщили в МЧС РФ по Приморскому краю .

Без света оставались 142 многоквартирных и 6 частных домов, в которых живут более 24,5 тысячи человек, а также 6 социально значимых объектов. Причиной стали опасные погодные явления, о которых МЧС предупреждало заранее.

Синоптики предупреждали, что днем 13 октября, а также ночью и утром 14 октября под влиянием южного циклона у побережья края прогнозируются дожди — во Владивостоке, южной половине и на востоке Приморья местами сильные, локально очень сильные, на побережье при ветре до 24 м/с.

Спасатели рекомендовали местным жителям скорректировать планы, отказаться от выездов за пределы населенных пунктов, походов по туристическим маршрутам и выходов в море, а также взять под особый контроль пожилых людей и детей.

В итоге прогноз оправдался. За несколько часов город залило месячной нормой дождя, а в отдельных районах выпало почти вдвое больше. К 14:00 во Владивостоке зафиксировали 67 мм осадков — примерно столько обычно выпадает за весь октябрь, на отдельных метеостанциях показатели достигли 120 мм.

Соответствующие кадры появились в Telegram-канале «DPS VL | Владивосток, Приморье, Россия». В отдельных районах вода поднималась на уровень пола в общественном транспорте и попадала прямо в салон автобусов. Автомобилисты передвигались по проезжей части медленно из-за потоков воды, которые практически полностью скрывали колеса.

После масштабных подтоплений движение восстановили возле ТЦ «Зеленый остров», стадионов «Динамо» и «Строитель», на улице Русской и в районе остановки «Фабрика Заря». На Луговой воду продолжают откачивать, но проезд уже открыт. Коммунальные службы также работают возле дома № 26 на Карьерной и очищают ливневки, забитые землей и листвой.

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