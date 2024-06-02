Над Белгородской областью сбили реактивный снаряд РСЗО «Ольха»
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Минобороны России сообщило в Telegram-канале, что украинская сторона совершила очередную террористическую атаку по Белгородской области, на этот раз с использованием РСЗО «Ольха».
Опасный для российского региона объект сбили около 09:40 по Москве в воскресенье, 2 июня. Реактивный снаряд РСЗО «Ольха» ликвидировали дежурными средствами ПВО.
О пострадавших, погибших и каких-либо разрушений в ходе проведения успешной операции по ликвидации вражеского снаряда, пока не сообщалось.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что из-за взрыва в Корочанском районе погиб чиновник. Он выразил соболезнования семье заместителя главы администрации Корочанского района — секретаря совета безопасности района Игоря Нечипоренко, который получил смертельные травмы.