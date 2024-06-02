Под Белгородом погиб замглавы администрации Корочанского района Нечипоренко

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале , что в Корочанском районе в результате взрыва боеприпаса смертельные ранения получил заместитель главы администрации Корочанского района — секретарь совета безопасности района Игорь Нечипоренко.

«Глава района Николай Васильевич Нестеров, а также двое глав сельских поселений — Веденин Андрей Александрович, глава Мелиховского сельского поселения, и Шевляков Игорь Владимирович, глава Шляховского сельского поселения, получили незначительные ранения. Медицинская помощь оказана. Сейчас все находятся на своих рабочих местах», — уточнил глава региона.

По словам Гладкова, еще одно ЧП произошло в городе Шебекино. Там в результате террористических действий ВСУ пострадали 6 человек. Пятеро получили осколочные ранения рук и ног, а шестой — ранение левого предплечье. Всех доставили в больницу и оказали необходимую помощь.

Гладков выразил соболезнование семье погибшего Нечипоренко и отметил, что им будет оказана вся необходимая помощь. В Белгородской области из-за возможных обстрелов со стороны Украины действует режим ракетной опасности.

Ранее над Белгородской областью ликвидировали несколько воздушных целей ВСУ. Объекты сбиты дежурными средствами ПВО.