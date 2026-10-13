Более 35 тыс жителей Подмосковья получили высокотехнологичную медпомощь

Свыше 35 тыс. жителей Московской области получили высокотехнологичную медицинскую помощь с начала 2026 года. Такое лечение доступно в 38 медучреждениях региона по 14 профилям, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Жители Подмосковья могут получить сложное специализированное лечение с использованием современных медицинских технологий непосредственно в регионе. Высокотехнологичная помощь применяется при заболеваниях, которые требуют особых методов диагностики и лечения, сложного оборудования и высокой квалификации специалистов.

«Сегодня высокотехнологичную медпомощь оказывают в 38 медучреждениях Подмосковья по 14 профилям. Развитие этого направления позволяет расширять возможности лечения сложных заболеваний и создавать условия, при которых пациенты могут получить необходимое лечение рядом с домом, без поездок в другие регионы. С начала года высокотехнологичную медицинскую помощь в Подмосковье получили свыше 35 тыс. жителей», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В перечень профилей входят сердечно-сосудистая хирургия, онкология, травматология и ортопедия, нейрохирургия, урология, акушерство и гинекология и другие направления.

Высокотехнологичную медицинскую помощь оказывают бесплатно по полису ОМС при наличии медицинских показаний. Решение о ее назначении принимает врачебная комиссия на основании результатов обследования и медицинских показаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.