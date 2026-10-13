Женщины платят за штрафы ГАИ больше мужчин: сколько списывают с карт россиян

Средний чек платежа за штраф ГАИ в третьем квартале 2026 года составил 1 417 рублей. Женщины платят больше мужчин — 1 483 рубля против 1 398 рублей. Самые крупные штрафы — у россиян 51–60 лет, а лидируют по суммам Москва и Санкт-Петербург, сообщили РИАМО в банке «Русский Стандарт».

Женщины в России в среднем платят за штрафы Госавтоинспекции больше мужчин: в третьем квартале 2026 года средний чек составил 1 483 рубля против 1 398 рублей соответственно. Такие данные приводит банк «Русский Стандарт», изучивший карточные платежи за нарушения ПДД.

В целом средняя сумма оплаты одного штрафа за июль — сентябрь составила 1 417 рублей. Чаще всего россияне оплачивали квитанции на 600 рублей. На втором месте оказались платежи на 550 рублей, на третьем — на 750 рублей.

Июль стал самым активным месяцем по оплате штрафов

На июль пришлось 44% всех платежей за штрафы ГАИ, совершенных в третьем квартале. При этом средний чек в первый месяц лета составил 1 632 рубля.

В августе доля платежей достигла 34%, а средняя сумма снизилась до 1 345 рублей. В сентябре показатель составил 22%, а средний чек оказался самым низким за квартал — 1 105 рублей.

Россияне какого возраста платят за штрафы больше

Самые высокие средние чеки за штрафы ГАИ зафиксировали у россиян в возрасте от 51 до 60 лет — 1 719 рублей. Второе место заняла группа от 21 до 30 лет со средним платежом в 1 679 рублей. На третьей позиции оказались граждане от 41 до 50 лет, у которых средний чек составил 1 624 рубля.

В каких городах оплачивают самые крупные штрафы

В географическом рейтинге по сумме оплаченных штрафов ГАИ по картам банка лидируют Москва и Санкт-Петербург. Далее следуют Новосибирск, Сочи и Курган.

Исследование отражает особенности карточных платежей клиентов банка. Эти данные позволяют сравнить средние суммы оплат по отдельным категориям, однако сами по себе не показывают, кто чаще нарушает правила дорожного движения: мужчины или женщины.

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