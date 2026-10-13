Сбой «Яндекса» затронул платежи, такси и карты на Кубани

Жители Краснодарского края столкнулись с перебоями в сервисах «Яндекса» после повреждения трех дата-центров. Компания пока не назвала сроки полного восстановления, сообщает kubanpress.ru .

Атаки беспилотников повредили дата-центр в Сасове Рязанской области в ночь на 8 октября, площадку в Калуге — 9 октября, во Владимире — в ночь на 11 октября. Последняя полностью остановила работу.

На Кубани пользователи жаловались на определение геолокации и поиск машины в «Яндекс Go», доставку, оплату покупок и переводы через «Яндекс Пэй». Перебои также затронули «Яндекс 360», «Музыку», «Кинопоиск», Yandex Cloud и «Метрику». Недоступность статистики в «Метрике» сама по себе не доказывает потерю данных.

«Сами деньги не хранятся в дата-центре. Там находятся серверы, которые обеспечивают работу сервисов. Записи о каждом счете хранятся в нескольких копиях на разных площадках», — объяснил руководитель финтех-направления Дмитрий Пирогов.

К 12 октября вновь стали доступны поиск, карты, почта, «Алиса» и основные функции «Яндекс Go». Некоторые возможности оставались ограниченными. Инженеры переносили нагрузку на другие мощности, в первую очередь восстанавливая массовые продукты.

«Яндекс» предупредил о мошенниках, предлагающих восстановить доступ. Передавать посторонним пароли, коды из СМС и данные карт нельзя.

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