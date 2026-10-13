Более 15 тыс учащихся Подмосковья участвовали в мероприятиях ко Дню аграриев

Более 15 тысяч студентов и школьников Московской области приняли участие в мероприятиях ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отмечается во второе воскресенье октября, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Советники директоров по воспитанию и педагоги в преддверии профессионального праздника провели для студентов и старших школьников мероприятия о современном агропромышленном комплексе и профессиях в этой сфере. В них участвовали более 15 тысяч обучающихся Подмосковья.

На профессиональной мастерской «Агротехнологии настоящего и будущего» специалисты отрасли рассказали об актуальных технологиях и показали востребованность инженерных и цифровых компетенций в агропромышленном комплексе.

Во время экскурсий на сельскохозяйственные предприятия и в фермерские хозяйства студенты познакомились с производством и возможностями профессиональной деятельности, попробовали себя в роли сотрудников. Затем участники обсудили увиденное, рассказали о технологиях, которые их удивили, и наиболее интересных направлениях работы.

«Навигаторы детства» также организовали фотовыставку «Герои села: портреты тружеников» о людях, посвятивших жизнь сельскому хозяйству. Участники подготовили портреты и фотоколлажи, взяли интервью у работников отрасли и поделились историями родственников, чья работа связана с сельским трудом.

Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализуется Росдетцентром при поддержке министерства просвещения Российской Федерации.

Нацпроект «Продовольственная безопасность» позволяет российским школьникам еще во время учебы начать знакомство с отраслью АПК. В стране создают агротехклассы с умными теплицами, гидропоникой и виртуальными тренажерами. По всей стране работают более 2 тысяч таких площадок, а к 2030 году их число вырастет до 18 тысяч.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.