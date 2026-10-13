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ВС РФ уничтожили склады дронов и депо в Киеве и Николаевской области

Российские войска в ночь на 13 октября нанесли серию групповых ударов высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками по объектам оборонно-промышленного комплекса, логистики и транспортной инфраструктуры Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В Киеве под удар попал производственный цех предприятия «Палп Милл Принт». Там работало производство дальнобойных ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Также российские военные поразили железнодорожное локомотивное депо «Дарница». Его задействовали в восстановлении и ремонте подвижного состава для переброски военных эшелонов ВСУ.

В Николаевской области огневое поражение нанесено логистическому хабу «Новая почта» в населенном пункте Терновка. Там складировали грузы двойного назначения для нужд ВСУ.

Еще уничтожили хранилище дронов в районе Мешково-Погорелово. Кроме того, в акватории Бугского Лимана уничтожен сухогруз, перевозивший в порт Николаева партии продукции военного назначения.

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