Климатолог спрогнозировал теплую зиму в России

Предстоящая зима может повторить рекорды прошлых лет, когда в центре России почти не было снега. Такой прогноз дал климатолог Алексей Карнаухов, сообщает «Абзац» .

Старший научный сотрудник Института биофизики клетки Российской академии наук Алексей Карнаухов пояснил, что из-за континентального климата и близости к Арктике Россия теплеет быстрее планеты в целом. По его мнению, температурные аномалии в Тихом океане повлияют на погоду в стране.

«В этом году может быть повторение бесснежных зим. В Тихом океане разыгрывается рекордное явление, которое повысит глобальную температуру, а в России это повышение будет сильнее. Снегопады могут очень быстро таять», — рассказал Карнаухов.

Климатолог допустил, что сроки формирования устойчивого снежного покрова окончательно сместились. Раньше климатическая зима начиналась в ноябре, теперь даже в декабре вероятность увидеть сугробы составляет пятьдесят на пятьдесят. Новогоднюю слякоть и дожди эксперт связал с глобальным потеплением.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в этом году зима, скорее всего, задержится.

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