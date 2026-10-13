Капитальный ремонт домов в Химках: какие работы ведутся

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В программу капитального ремонта на 2026 год входят ремонт кровель и фасадов, обновление инженерных систем и замена лифтового оборудования. Работы ведутся в Старых и Новых Химках, Подрезково, Сходне и Левобережном. Об этом сообщает пресс-служба администрации округ Химки.

В зависимости от состояния домов специалисты выполняют как локальный ремонт, так и комплексное обновление инженерных коммуникаций и оборудования. Особое внимание уделяется надежности и безопасности эксплуатации общего имущества.

Работы по газовому оборудованию завершены в 96 домах. Всего по различным направлениям капитального ремонта завершены работы на 106 запланированных объектах.

Реализацию программы обеспечивает Фонд капитального ремонта Московской области. Качество работ проверяется на всех этапах, а приемка объектов проводится с участием профильных специалистов и представителей общественности.

Отдельное внимание уделяется адресам, где зафиксированы задержки с началом работ. Эти вопросы находятся на особом контроле профильных городских служб, которые совместно с Фондом капитального ремонта и подрядными организациями работают над соблюдением установленных сроков.

Капитальный ремонт и содержание многоквартирных домов являются важными направлениями работы Правительства Московской области под руководством губернатора Андрея Воробьева. Особое внимание уделяется своевременному обновлению жилого фонда, модернизации инженерных систем, ремонту кровель и фасадов, а также обеспечению надлежащего состояния подъездов и придомовых территорий.