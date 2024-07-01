ВСУ сбросили боеприпас на спасателей в Белгородской области

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Водителя пожарной машины ранили при атаке ВСУ на Шебекино

Водителя пожарной машины ранили при повторной атаке ВСУ на Шебекино, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Дежурный караул тушил автомобили на парковке у торгового центра в Шебекино после детонации боезапаса ВСУ.

На спасателей в это время повторно сбросили взрывоопасный предмет, сообщили в пресс-службе МЧС.

«Водитель пожарного автомобиля доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести», — указано в сообщении ведомства.

Ранее в Белгородской области в понедельник при атаках ВСУ погиб один мирный житель, ранены девять человек.