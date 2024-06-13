ВСУ с помощью дронов-камикадзе ударили по селу Водяное в Запорожье
Рогов: магазин в селе Водяное Запорожской области подвергся атаке ВСУ
ВСУ снова атаковали Каменко-Днепровский район Запорожской области, под удар попало село Водяное, сообщил председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
По данным Рогова, дроны-камикадзе прилетели по магазину «Карат».
В результате происшествия в селе Водяное никто не пострадал. У торговой точки поврежден фасад и выбиты окна.
Ранее Россия вернула Запорожской области звание флагмана стратегического развития Азово-Черноморского края. Российские специалисты восстановили уничтоженный ВСУ промышленный потенциал региона.