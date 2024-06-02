сегодня в 17:39

Запорожская область вновь вернула себе звание флагмана стратегического развития Азово-Черноморского края. Россия восстановила и приумножила уничтоженный промышленный потенциал региона, сообщает «Царьград».

Аналитик турецкого издания dikGAZETE Окай Депрем посетил госпредприятия Мелитополя и восхитился ими. По его словам, в составе РФ в Запорожье заметен невероятный промышленный подъем.

«На прошлой неделе я в составе группы журналистов посетил завод в Мелитополе, который является временной и фактической столицей южной части Запорожской области, известной как Приазовье, оставило у меня неизгладимые впечатления и вызвало весьма положительные чувства», — рассказал он.

По словам аналитика, он надеется на достойное будущее региона.

На заводе занимаются разработкой и производством различных видов основных важнейших деталей, прежде всего гидравлических систем, для тракторов, самосвалов, а также дорожно-строительной и коммунальной техники.