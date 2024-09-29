ВСУ разрушили трансформатор подстанции в Энергодаре
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ВСУ обстреляли подстанцию «Радуга» в Энергодаре Запорожской области, в результате чего был разрушен трансформатор, сообщается в Telegram-канале станции.
Отмечается, что украинские силы произвели артиллерийский обстрел. Удар пришелся по трансформатору, который был уничтожен.
Пострадавших в результате атаки нет. На месте ЧП работают пожарные расчеты.
Добавляется, что ситуация с энергоснабжением в городе стабильная — она находится под контролем. Энергодар запитан. В городе также есть еще одна подстанция — «Луч».
Ранее беспилотник ВСУ сбросил боеприпас в районе промышленной зоны АО «ЭО ЗАЭС», которая расположена в 150 м от Запорожской АЭС в Энергодаре. Объекты станции не были задеты.