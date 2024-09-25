Беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на территорию Запорожской АЭС

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Украинский беспилотник сбросил боеприпас на территорию Запорожской АЭС. Атака произошла в среду в 13:10 в Энергодаре, сообщает РИА Новости .

Боеприпас сбросили в районе промышленной зоны АО «ЭО ЗАЭС». Она расположена в 150 м от территории электростанции и примерно в 350 метрах от энергоблока №3.

При сбросе украинский боеприпас сдетонировал, произошло возгорание сухой травы. На месте работают специалисты МЧС. В результате происшествия никто не пострадал.

В оперативных службах региона добавили, что объекты атомной станции в результате происшествия не были задеты.

Ранее украинский дрон атаковал жилой дом в Энергодаре Запорожской области. В результате произошел пожар, пострадавших нет.