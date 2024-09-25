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Пожар произошел в жилом доме в Энергодаре из-за атаки украинского беспилотника

Беспилотник ВСУ атаковал жилой дом в Энергодаре Запорожской области. В результате в здании начался пожар, сообщил глава города Эдуард Сеновоз в своем Telegram-канале .

Украинский дрон атаковал многоэтажный дом, расположенный на проспекте Строителей. Началось возгорание, повреждены несколько квартир.

На месте ЧП работают сотрудники МЧС. Они приступили к ликвидации последствий атаки дрона ВСУ. Также к дому прибыли другие оперативные службы.

По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. На данный момент идет оценка материального ущерба.

Ранее украинская артиллерия обстреляла Энергодар. Большая часть ударов была нанесена рядом с берегом.