Украинская артиллерия обстреляла Энергодар, где находится ЗАЭС

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Украинские войска атакуют Энергодар, в котором находится Запорожская атомная электростанция. Атака проводилась с использованием артиллерии, сообщает в своем Telegram-канале председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.

Большая часть ударов нанесена рядом с берегом. По имеющейся информации, люди ранений не получили.

Однако Рогов рекомендует проявлять бдительность и осторожность в ближайшее время. Украинские войска могут нанести повторные удары.

Ранее ВСУ повредили водопровод в Энергодаре. Часть города осталась без снабжения после обстрела украинских войск.