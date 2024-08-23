В Энергодаре ВСУ повредили водопровод

Часть Энергодара осталась без воды после обстрела ВСУ

Часть Энергодара осталась без воды после обстрела ВСУ, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«После массированного обстрела Энергодара и пригорода боевиками ВСУ местные жители столкнулись с проблемой отсутствия воды… из-за перебития бандеровцами линии водоснабжения», — написал политик в своем Telegram-канале.

Ремонтные работы должны завершить утром в пятницу, уточнил Рогов.

Ранее вечером в четверг ВСУ нанесли массированный удар по Энергодару и селу Ивановка в Запорожской области.