ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 47 ударных беспилотников
Минобороны: за ночь ВС РФ сбили 47 украинских дронов в небе России
Украинские войска ночью пытались нанести удары беспилотниками самолетного типа по территории России. Успешно вывели из строя и перехватили 47 БПЛА противника, сообщает Минобороны РФ.
17 дронов ВСУ ликвидировали в Краснодарском крае. 16 БПЛА выведены из строя над Азовским морем.
Еще 12 дронов противника вывели из строя в Курской области. Два БПЛА сбили в Белгородской области.
Ранее украинские войска атаковали с помощью дрона пожарников МЧС РФ, которые тушили сухостой. Двоих сотрудников министерства чрезвычайных ситуаций госпитализировали.