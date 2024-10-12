ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 47 ударных беспилотников

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Минобороны: за ночь ВС РФ сбили 47 украинских дронов в небе России

Украинские войска ночью пытались нанести удары беспилотниками самолетного типа по территории России. Успешно вывели из строя и перехватили 47 БПЛА противника, сообщает Минобороны РФ.

17 дронов ВСУ ликвидировали в Краснодарском крае. 16 БПЛА выведены из строя над Азовским морем.

Еще 12 дронов противника вывели из строя в Курской области. Два БПЛА сбили в Белгородской области.

Ранее украинские войска атаковали с помощью дрона пожарников МЧС РФ, которые тушили сухостой. Двоих сотрудников министерства чрезвычайных ситуаций госпитализировали.