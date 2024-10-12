Два сотрудника МЧС пострадали при атаке украинского беспилотника в ДНР

Днем в Горловке спасатели тушили сухостой, чтобы огонь не перекинуться на дачные дома. Во время борьбы со стихией сотрудников МЧС России атаковал беспилотник.



Вернувшись в подразделение, два сотрудника почувствовали недомогание. Их госпитализировали. Отмечается, что сейчас их жизни ничего не угрожает.

Ранее сотрудники МЧС России тушили в Донецкой Народной Республике пожар, который возник после атаки украинских беспилотников, но после атаки очередного дрона четверо из них пострадал.