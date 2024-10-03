Четыре сотрудника МЧС РФ пострадали в ДНР после атаки беспилотника ВСУ

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Российские спасатели получили контузию после атаки беспилотника ВСУ в ДНР

Сотрудники МЧС России тушили в Донецкой Народной Республике пожар, который возник после атаки украинских беспилотников, но после атаки очередного дрона четверо из них пострадали, сообщает пресс-служба МЧС ДНР в Telegram .

Огнеборцы тушили сухую траву и мусор в районе Горловки, когда заметили в небе очередной дрон ВСУ. Спасатели успели спрятаться в укрытии, чем сохранили собственные жизни, но все равно пострадали после сброса ВОП на автоцистерну.

В подразделении МЧС РФ четверо сотрудников чрезвычайного ведомства почувствовали себя плохо. В итоге их госпитализировали с признаками контузии.

Медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим. За их состоянием наблюдают врачи.